«Кристал Пэлас» — «Брайтон»: прогноз Романа Гутцайта на игру АПЛ

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Брайтон».



Ставка: победа «Кристал Пэлас» с форой (0) за 1.83.



«Кристал Пэлас» находится в хорошей форме. Был очень тяжёлый календарь, в котором были и поражения, и ничьи. Теперь «Кристал Пэлас» никому не уступает уже три тура. Кроме того, за эти три матча хозяева ни разу не пропустили. Пусть их соперниками были не самые сильные клубы Англии, но, как известно, в английском дивизионе нет слабых команд. Коллектив Ходжсона очень хорош при игре вторым номером, поэтому комфортно себя чувствует против фаворитов. Удавалось забить даже “Ливерпулю”.



“Брайтон”, на мой взгляд, будет очень удобным соперником для «Кристал Пэлас». Гости обладают похожим подбором футболистов, а может даже и более слабым. Тем не менее они пытаются играть в комбинационный футбол. Скорее всего, гости будут тянуть одеяло на себя, что только по плану хозяев, которые с радостью отдают мяч.



Матч пройдёт на стадионе «Кристал Пэлас». Недавно я побывал на этом стадионе, и мне удалось ощутить, как болельщики поддерживают свою команду. Всё это сыграет на руку домашнему коллективу. Не верится, что при таком удачном стечении обстоятельств «Кристал Пэлас» может проиграть. Но лучше подстраховаться, ведь они всё-таки не явные фавориты», — сказал Гутцайт.

«Кристал Пэлас» — «Брайтон». Прогноз: без Чалова тут и забивать некому По обороне «Кристал Пэлас» входит в топ-5 АПЛ, но у «орлов» второе с конца нападение.