«Сент-Луис» — «Колорадо»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20 «Сент-Луис Блюз» — «Колорадо Эвеланш».



Ставка: победа «Сент-Луиса» с форой (0) за 1.72.



«Матч интересен тем, что «Сент-Луис» удерживает первое место в Западной конференции (46 очков), но его уже теснит «Колорадо» (45), который провёл на две игры меньше. Победа с любым счётом, и «Эвеланш» опережает «Блюз», воцарившись на троне.



Это будет такая игра в «царя горы». «Сент-Луис» находился в кризисе, но победил в двух последних домашних матчах – с «Вегасом» (4:2) и «Чикаго» (4:3). «Колорадо» же прёт как танк, в последних девяти играх победив восемь раз и однажды уступив в овертайме.



К тому же в состав «Эвеланш» вернулись все лидеры из первого звена: Микко Рантанен, Габриэль Ландеског, да и в порядке Нэйтан Маккиннон. Правда, выбыл второй бомбардир клуба – молодой защитник Кайл Макар (8+20), которого поместили в список травмированных. Но это не должно стать колоссальным ударом по атаке и большинству «Колорадо».



Как эти команды играли раньше? 21 октября в Сент-Луисе победили хозяева со счётом 3:1. Но это было почти два месяца назад, вечность по меркам НХЛ.



Но я выяснил вот что: «Блюз» выиграли у «Колорадо» пять последних матчей. Последнее поражение «Сент-Луиса» случилось 7 апреля 2018 года в Денвере, когда на кону стояла путёвка в плей-офф. Тогда «Эвеланш» победили (5:2), да ещё сломался Владимир Тарасенко.

Тот матч помнят в Сент-Луисе очень хорошо. Действующие обладатели Кубка Стэнли играют у себя дома. Я бы взял 1,72 на «Блюз» с форой «0», то есть команда Крэйга Беруби не проиграет», — сказал Лысенков.



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