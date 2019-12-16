«Хьюстон Рокетс» — «Сан-Антонио Спёрс»: прогноз Дмитрия Донского на игру НБА

Комментатор бейсбола, американского футбола, баскетбола на канале Viasat Sport Дмитрий Донской дал прогноз на матч «Хьюстон Рокетс» — «Сан-Антонио Сперс» в регулярном чемпионате НБА.



Ставка: победа «Сан-Антонио» с форой (+8,5) за 2.21.



«После того как «Сан-Антонио Сперс» в овертайме победил «Финикс» (121:119), клуб тренера Грегга Поповича перемещается в Хьюстон, где ему предстоит сыграть с местным «Хьюстон Рокетс». Нельзя сказать, что перемещения были уж слишком большими, поскольку встреча с «Санс» проходила в Мексике. Последние четыре матча «Сперс» завершает в овертаймах, и в этой серии команда выиграла три раза.



Первая встреча из этого отрезка у подопечных Поповича проходила именно против «Хьюстона», и тогда в двух пятиминутках «Сан-Антонио» вырвал победу (135:133). Стоит ли сейчас ждать такого же результата? В принципе, можно говорить, что у «шпор» практически не работают сразу несколько весьма важных механизмов, которые приносили команде успех ранее. Прежде всего это касается Демара Дерозана, который должен становиться главным снайпером в каждом из матчей. Однако в этих встречах, несмотря на овертаймы, а значит, и на дополнительные минуты, его результатом стали 19,3 очка за игру при 40,8% с игры. Более того, защита Дерозана вызывает вопросы, поскольку он в среднем получал (-6,8) полезности.



Кроме того, мне весьма не нравится разыгрывающий Дежонте Мюррей, который по ходу этого чемпионата набирает лишь 9,9 очка за игру. От него ожидался гораздо больший прогресс, чем он показывает в этом первенстве. В рамках этого отрезка с результативностью стало несколько лучше (11,3), но на 3,5 передачи Мюррей теряет мяч 2,3 раза.



Скорее всего, в стартовом составе на предстоящий матч вместо Мюррея выйдет Деррик Уайт, как уже было в недавней встрече этих команд. Тогда «Сперс» удержали тандем защитников, оставив Джеймсу Хардену всего лишь 11/37, а Расселлу Уэстбруку только 7/30 с игры. Да, они набрали в сумме 69 очков, но сколько бросков они забрали у команды.



Думаю, что и на этот раз Уайт станет весьма большой помехой для того же Хардена. Весьма интересно, сколько этот дуэт потеряет мяч. В прошлом матче было 10 потерь. Безусловно, «Хьюстон» является фаворитом этого матча, но не думаю, что «Сан-Антонио» как-то далеко отпустит команду тренера Майка Д’Энтони. Стоит предположить победу «Сперс» с форой (+8,5) очка», — сказал Донской.



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