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«Кристал Пэлас» — «Брайтон»: прогноз Георгия Черданцева на матч АПЛ

«Кристал Пэлас» — «Брайтон»: прогноз Георгия Черданцева на матч АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Брайтон».

Ставка: победа «Кристал Пэлас» за 2.54.

«Хозяева в таких матчах котируются выше. Принципиального значения для команд матч не имеет. «Пэлас» играет не очень результативно, но и пропускает мало. В четырёх последних матчах между этими командами забивали обе. Так что, скорее всего, это самый разумный вариант для этого матча. Думаю, «Пэлас» выиграет, но голов много быть не должно», — сказал Черданцев.

«Кристал Пэлас» — «Брайтон». Прогноз: без Чалова тут и забивать некому
По обороне «Кристал Пэлас» входит в топ-5 АПЛ, но у «орлов» второе с конца нападение.
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