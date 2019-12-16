«Кристал Пэлас» — «Брайтон»: прогноз Георгия Черданцева на матч АПЛ
Известный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Брайтон».
Ставка: победа «Кристал Пэлас» за 2.54.
«Хозяева в таких матчах котируются выше. Принципиального значения для команд матч не имеет. «Пэлас» играет не очень результативно, но и пропускает мало. В четырёх последних матчах между этими командами забивали обе. Так что, скорее всего, это самый разумный вариант для этого матча. Думаю, «Пэлас» выиграет, но голов много быть не должно», — сказал Черданцев.
«Кристал Пэлас» — «Брайтон». Прогноз: без Чалова тут и забивать некому
По обороне «Кристал Пэлас» входит в топ-5 АПЛ, но у «орлов» второе с конца нападение.
- 16 декабря 2019
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:35
-
11:00
-
10:00
- 15 декабря 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:31
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:10
-
11:50
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 14 декабря 2019
-
19:30
-
19:00
-
18:30
Партнерский контент