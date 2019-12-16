«Кристал Пэлас» — «Брайтон»: прогноз Георгия Черданцева на матч АПЛ

Известный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Брайтон».

Ставка: победа «Кристал Пэлас» за 2.54.



«Хозяева в таких матчах котируются выше. Принципиального значения для команд матч не имеет. «Пэлас» играет не очень результативно, но и пропускает мало. В четырёх последних матчах между этими командами забивали обе. Так что, скорее всего, это самый разумный вариант для этого матча. Думаю, «Пэлас» выиграет, но голов много быть не должно», — сказал Черданцев.