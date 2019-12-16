Эксперты: «Ювентус» пройдёт «Лион» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 16 декабря, в швейцарском городе Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. По её итогам друг с другом сыграют «Ювентус» и «Лион».
По оценке аналитиков, явный фаворит противостояния — команда Маурицио Сарри. Поставить на то, что дальше пройдёт «Ювентус», можно с коэффициентом 1.17. Это примерно 82% вероятности. Сделать ставку на то, что в четвертьфинал пройдут французы, можно за 5.00 (18%).
Первый матч серии пройдёт во Франции. В нём, согласно оценкам экспертов, также, скорее всего, победят итаьянцы. Сделать ставку на клуб из Турина можно за 1.82, а на хозяев поля — за 4.20. Вероятность ничейного исхода аналитики оценили коэффициентом 3.80.
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