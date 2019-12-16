Букмекеры: у «Аталанты» и «Валенсии» равные шансы в 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 16 декабря, в швейцарском городе Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. Это первый раунд плей-офф турнира. По её итогам друг с другом сыграют «Аталанта» и «Валенсия».



По оценке аналитиков, у команд равные шансы в противостоянии. Поставить на проход команд в четвертьфинал можно с одинаковым коэффициентом 1.90, то есть по 50% вероятности.



Первый матч серии пройдёт в Италии, Бергамо. В нём, согласно оценкам экспертов, выше шансы хозяев поля. Сделать ставку на итальянский клуб можно за 2.24, а на победу испанцев и на ничью эксперты предлагают одинаковый коэффициент 3.30.



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