«Спартак» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Салават Юлаев» — «Сибирь».



Ставка: победа «Витязя» в основное время за 2.75.



«Поговорим о хорошем, то есть о матче «Спартак» — «Витязь». Хотя ничего особо хорошего у соперников пока не наблюдается. Красно-белые шли себе прилично, шли-шли, но перед самой паузой на Кубок Первого канала надорвались, потерпев три поражения в четырех матчах, – сказался неприятный дальневосточный выезд, с которого к тому же пришлось лететь прямо в Хельсинки.



«Витязь» живет на остатках былого величия из начала сезона, их уже практически не осталось, но в тот момент, когда подольчане должны были уходить в пикировании вниз, они поймали достаточно удачный для себя график, где победы чередуются с поражениями. И это не только позволяет «Витязю» выживать, но и выживать неплохо, аж на пятом месте в Западной конференции.



И тут возникает такая коллизия. Предыдущий матч Подольск выиграл. То есть «Спартаку», по идее, должен проигрывать. Но есть нюанс. В этом славном противостоянии четыре последних «междусобойчика» из пяти в регулярных чемпионатах КХЛ завершились победой гостей. Чем не повод объявить это трендом и плясать от него, как от печки?



Вот и спляшем, объявив, что «Витязь» победит. Разрыв красно-белых «на ветошь», конечно, не получится, да он никому и не нужен. Скромно, но со вкусом, с минимальным преимуществом подольчане победят в основное время», — сказал Лебедев.



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