«Монако» — «Лилль»: прогноз Павла Занозина на матч Кубка французской лиги

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Кубка французской лиги «Монако» — «Лилль».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.95.



«Команды дважды на неделе встречаются — сначала в Кубке, а затем и в чемпионате.



«Монако» в выходные не смог выиграть у «Анжера» в гостях, сыграв вничью — 0:0. Очень нестабильна команда в атаке — то много забивает, то нисколько. Можно сказать, что Кубок лиги — очень хороший шанс для «Монако» попасть в Европу с учётом того, что в чемпионате они далековато идут в зоне еврокубков. Думаю, дома они будут биться изо всех сил за выход в четвертьфинал.



«Лилль» — закрытая команда, достаточно мало забивает и мало пропускает. В минувшую пятницу «Лилль» дома переиграл «Монпелье» со счётом 2:1 — это уже четвёртая победа кряду. Эта серия позволила команде подняться уже на третью строчку в турнирной таблице Лиги 1. «Монако» — только на девятой.



В этом матче много голов не увидим. Предложил бы ставку на тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1.95».



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