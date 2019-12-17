«Монако» — «Лилль»: прогноз Павла Занозина на матч Кубка французской лиги

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Кубка французской лиги «Монако» — «Лилль».
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.95.
«Команды дважды на неделе встречаются — сначала в Кубке, а затем и в чемпионате.
«Монако» в выходные не смог выиграть у «Анжера» в гостях, сыграв вничью — 0:0. Очень нестабильна команда в атаке — то много забивает, то нисколько. Можно сказать, что Кубок лиги — очень хороший шанс для «Монако» попасть в Европу с учётом того, что в чемпионате они далековато идут в зоне еврокубков. Думаю, дома они будут биться изо всех сил за выход в четвертьфинал.
«Лилль» — закрытая команда, достаточно мало забивает и мало пропускает. В минувшую пятницу «Лилль» дома переиграл «Монпелье» со счётом 2:1 — это уже четвёртая победа кряду. Эта серия позволила команде подняться уже на третью строчку в турнирной таблице Лиги 1. «Монако» — только на девятой.
В этом матче много голов не увидим. Предложил бы ставку на тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1.95».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 17 декабря 2019
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:30
- 16 декабря 2019
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:15
-
17:05
-
16:45
-
16:30
-
16:20
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15