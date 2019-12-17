«Спартак» – «Витязь»: прогноз Владимира Вуйтека на встречу КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – «Витязь».



Ставка: победа «Спартака» за 2.45.



«В этой игре я считаю фаворитом «Спартак», потому что в целом он показывает более качественную игру. Правда, «Спартак» и «Витязь» располагаются рядом в турнирной таблице, но «Витязь» находится высоко, потому что он набрал много очков на старте чемпионата. А сейчас можно сказать, что у него небольшой спад. «Спартак» же, наоборот, постепенно прибавляет и идёт вверх по турнирной таблице. Причём уже видно работу Олега Знарка и как при нём улучшилась игра команды.



Пауза должна положительно повлиять на обе команды, потому что тренеры получают достаточно времени, чтобы поработать с командой и настроить игру. Конечно, у «Витязя» на время матчей сборных в расположении не было основного защитника Якуба Ержабека. Но с другой стороны, у него есть игровая практика, и думаю, он сумеет подойти к этому матчу в хорошем состоянии.



Конечно, сейчас «Спартак» — более классная команда, и он должен победить. Но игра получится упорной, так как можно сказать, что это московское дерби. Обе команды хотят попасть в плей-офф, заняв более высокое место по итогам регулярного чемпионата. Ожидаю минимального преимущества «Спартака» в этой игре и победы москвичей в одну-две шайбы», — сказал Вуйтек.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.