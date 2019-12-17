«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на игру Кубка лиги

Комментатор английского и российского футбола на спортивных каналах «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч 1/4 Кубка английской лиги «Астон Вилла» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Астон Виллы» с форой (-2) за 2.33.



«Здесь, как это ни парадоксально, всё очень просто. Всё просто, потому что «Ливерпуль» уехал. Весь основной состав (плюс пара молодых) сейчас находится в Катаре. А значит, этот матч на «Вилла парк» будет для молодых людей (которых в академии «Ливерпуля» достаточно много). Но все они недостаточно опытны, чтобы играть с «Астон Виллой».



«Астон Вилла» выпустит основной состав, здесь нет никаких сомнений. Я думаю, что Риану Брюстеру и его товарищам будет очень сложно играть против такой серьёзной команды.



Поэтому никакие расклады из английского чемпионата на эту встречу перенести нельзя. Думаю, что здесь опытная и мощная «Астон Вилла» на своём поле просто разобьёт молодой «Ливерпуль». Или это будет какая-то невероятная сенсация.



Но я вижу прямо сейчас победу «Астон Виллы» с -2. Мне кажется, что всё будет очень комфортно для хозяев. А «Ливерпуль» не сильно расстроится этому вылету», — сказал Казанский.

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