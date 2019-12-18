«Сампдория» — «Ювентус»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Серии А

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 17-го тура Серии А сезона-2019/20 «Сампдория» — «Ювентус».



Ставка: победа «Ювентуса» со счётом 2:0 за 7.20.



«Ювентус» играет лучше, стал забивать Роналду, да и в целом команда снова набирает обороты и сравнялась с «Интером» по количеству очков в чемпионате страны. Это важный момент, но от «Ювентуса» ждут большего в плане качества игры – для этого приглашали Маурицио Сарри.



Что касается «Сампдории», то она выиграла генуэзское дерби, выиграла с большим трудом. Столько эмоций было оставлено в том матче, что «Сампдории», команде с очень ограниченными ресурсами, настроиться на две потрясающие афиши среди недели будет сложно. Но «Сампдория» даст бой, я не сомневаюсь. У неё очень плохая атака, забивает команда с трудом. Я не думаю, что она сможет как-то особо проявить себя в этом матче.



«Ювентус» выиграет, но выиграет довольно скромно. Мой прогноз — победа «Ювентуса» и тотал меньше 2,5. Мне кажется, что такая ставка вполне реальна. Можно рискнуть и поставить на счёт 2:0 в пользу «Ювентуса», — сказал Арустамян.



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