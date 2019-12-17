«Сампдория» — «Ювентус». Прогноз: Раньери не сможет остановить Роналду

18 декабря на стадионе «Луиджи Феррарис» в матче 17-го тура итальянской Серии А «Сампдория» примет «Ювентус». Встреча начнётся в 20:55 мск. Эксперты считают явным фаворитом «старую синьору». Сделать ставку на Криштиану Роналду и компанию в букмекерских конторах можно за 1.55. Победа команды Клаудио Раньери оценивается аналитиками коэффициентом 6.15.

Прогноз матча «Сампдория» — «Ювентус» (18.12.2019)

По итогам 16 туров Серии А «Ювентус» делит лидерство с «Интером». «Старая синьора» находится выше в турнирной таблице из-за победы над чёрно-синими в очном противостоянии. Календарь для команды Маурицио Сарри остаётся насыщенным, а допускать осечки во внутреннем первенстве крайне нежелательно.



«Сампдория» борется за выживание и испытывает колоссальные трудности в нападении. Генуэзцы забили лишь 13 голов в 16 турах и только на два очка опережают «Брешию», располагающуюся в зоне вылета. Клаудио Раньери рискует опуститься в Серию В или снова быть уволенным.



В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. «Ювентус» идёт в конторах явным фаворитом. Чистая победа гостей доступна за 1.55, а фора «-1» идёт за 1.95. Впрочем, «старая синьора» не слишком впечатляет результатами на чужих полях, поэтому мы воздержимся от ставок на классический исход.



На выезде у «Ювентуса» разница мячей 11:7 и лишь одна победа с преимуществом в пару голов. Остальные успехи «старой синьоры» в гостях в Серии А добыты с минимальным перевесом. Логичнее проверить личную статистику, и здесь напрашивается ставка на гол Криштиану Роналду с коэффициентом 1.75.



Оборону «Сампдории» не назвать одной из худших в лиге, но 25 пропущенных мячей за 16 туров – это явно не предел совершенству. Генуэзцы получили по три гола от двух других команд, входящих в топ-3 Серии А – от «Интера» и «Лацио». «Ювентус» в среднем забивает чуть меньше своих конкурентов, зато Роналду набрал сумасшедшую форму.



Криштиану критиковали за матчи с «Локомотивом», затем была история с заменой португальца и внутренними разногласиями. Воспитательная работа пошла на пользу одному из лучших футболистов мира. Роналду завёлся и стал штамповать голы пачками. Сначала за сборную, а затем и за клуб.

В двух последних матчах за Португалию Криштиану забил четыре гола, а также отличился в четырёх подряд поединках за «Ювентус», включая дубль в ворота «Удинезе». В прошлом сезоне Роналду только раз сыграл против «Сампдории», но умудрился отгрузить генуэзцам два мяча. Клаудио Раньери не сможет остановить португальскую машину.

Ставка на матч «Сампдория» — «Ювентус»

Проверять «Ювентус» с форой опасно. В нынешнем сезоне Серии А «старая синьора» на выезде только однажды выиграла с разницей более чем в один мяч. С коэффициентом 1.75 мы сделаем ставку на гол Роналду. Криштиану в семи последних матчах наколотил девять голов. Как забивать в ворота «Сампдории» португалец тоже знает.



Ставка: Криштиану Роналду забьёт с коэффициентом 1.75.

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