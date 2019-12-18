«Фрайбург» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Фрайбург» — «Бавария» в 16-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/20.



Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.89.



«Думаю, этот матч для «Баварии» — предмет для набора трёх очков. Хотя «Фрайбург» идёт в числе лидеров в этом сезоне. Но, думаю, это явление временное. Да и «Бавария» должна выигрывать, потому как надопускала ошибок в последнее время. Она понимает, что их нужно исправлять.



Совершенно уверенно в данном случае ставлю на «Баварию». Мне кажется, фора (-2) и коэффициент 1.89 — очень хороший вариант, тем более что расход предусматривается. Лига чемпионов закончена на этот календарный год, «Бавария» узнала своего соперника. Сейчас осталось пару раз напрячься, чтобы вернуться на то турнирное место, которое она привыкла занимать. Думаю, она это сделает», — сказал Андронов.



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