«Монтеррей» — «Ливерпуль»: прогноз Ильи Казакова на игру Клубного чемпионата мира

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч матч клубного чемпионата мира «Монтеррей» — «Ливерпуль».



Ставка: обе забьют за 1.95.



«На чемпионате мира среди клубов «Ливерпуль» сыграет против «Монтеррея». Мне кажется, что эта игра очень непростая для прогноза, потому что английский клуб стартует в этом турнире с поздней стадии согласно регламенту. Это первая игра для англичан и они играют там где у них нет большого опыта. Это все-таки новый турнир и новый вызов. Не знаю, надо ли говорить о волнении, возможно, какое-то оно безусловно и есть.



Это полуфинал и в любом случае для «Ливерпуля» является серьёзным испытанием. Мексиканцы действительно здорово провели два первых матча. Они не были безупречны в обороне, но достали свои козыри на стол, которые сыграли. Шансы на победу у «Ливерпуля», который полетел в идеальном составе, имея задачу выиграть турнир, стопроцентные, но я бы поставил на то, что «Монтеррей» свой мяч забьёт. Предлагаю ставки — «Ливерпуль» выиграет, верховая игра и обе команды забьют», — сказал Казаков.



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