Эксперты назвали имена главных претендентов на «Золотой мяч» в 2020 году

2 декабря 2019 года нападающий Лионель Месси, выступающий за «Барселону», получил уже 6-й «Золотой мяч», опередив в голосовании защитника Вирджила ван Дейка, представляющего «Ливерпуль».
Букмекерские конторы ещё не выставили линию на главного фаворита «Золотого мяча» в 2020 году, но «Чемпионату» удалось получить экспертную оценку аналитиков БК ФОНБЕТ.
«Премия «Золотой мяч» уже давно превратилась в закрытый клуб двух человек — Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Кто же может составить конкуренцию Месси и Роналду в 2020 году? Скорее всего, это будет игрок, забивший много голов, чья клубная команда и сборная хорошо выступят в следующем сезоне.
Хорошие шансы на это у Мохаммеда Салаха (коэффициент 20.00), Садио Мане (30.00), Килиана Мбаппе (25.00), Неймара (25.00), Гарри Кейна (50.00), Лионеля Месси (2.50), Криштиану Роналду (3.00)».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 18 декабря 2019
-
22:25
-
19:42
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:21
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 17 декабря 2019
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00