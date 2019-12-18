Эксперты назвали имена главных претендентов на «Золотой мяч» в 2020 году

2 декабря 2019 года нападающий Лионель Месси, выступающий за «Барселону», получил уже 6-й «Золотой мяч», опередив в голосовании защитника Вирджила ван Дейка, представляющего «Ливерпуль».

Букмекерские конторы ещё не выставили линию на главного фаворита «Золотого мяча» в 2020 году, но «Чемпионату» удалось получить экспертную оценку аналитиков БК ФОНБЕТ.

«Премия «Золотой мяч» уже давно превратилась в закрытый клуб двух человек — Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Кто же может составить конкуренцию Месси и Роналду в 2020 году? Скорее всего, это будет игрок, забивший много голов, чья клубная команда и сборная хорошо выступят в следующем сезоне.

Хорошие шансы на это у Мохаммеда Салаха (коэффициент 20.00), Садио Мане (30.00), Килиана Мбаппе (25.00), Неймара (25.00), Гарри Кейна (50.00), Лионеля Месси (2.50), Криштиану Роналду (3.00)».

Кто получит «Золотой мяч» — 2020: ставки и коэффициенты букмекеров на премию В списке фаворитов лишь два игрока «Ливерпуля», нет Левандовского, зато есть Неймар и Кейн.

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