«Автомобилист» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Автомобилист» — «Нефтехимик».
Ставка: победа «Автомобилиста» минимум в 2 шайбы за 2.45.
«Оба соперника не зря потратили «каникулярное» время. «Автомобилист» уже после паузы обыграл дома «Амур», причем сделал это «всухую», что говорит, прежде всего, о целостности оборонительных порядков. «Нефтехимик», в свою очередь, весьма неплохо выглядел в Магнитогорске, но разбазарил преимущество в две шайбы и в итоге поплатился за это в серии послематчевых буллитов.
Конечно, матчи у соперников вышли несопоставимые, но внешне «Автомобилист» выглядел куда основательнее и спокойнее «Нефтехимика». По большому счету, «маленьким татарам» все-таки пришлось подлаживаться под «Магнитку», тогда как «Автомобилист» гнул свою линию с «Амуром» с начала и до конца. Думается, нечто подобное ожидает болельщиков и в грядущем «междусобойчике». Хозяева будут гнуть свою линию, нижнекамцы постараются под неё подстроиться и подтянуть к себе.
Вот только «хотеть» и «мочь» — разные понятия. «Нефтехимику» кровь из носу нужен результат в Екатеринбурге, поскольку поражением в Магнитогорске он не только пустил «Магнитку» в плей-офф, но и отдалил себя от первой восьмёрки ещё на одно очко. Но «Автомобилист» вновь выглядит несокрушимо, как в начале сезона. А ещё очень спокойно и уверенно в своих силах.
«Автомобилист» победит. Спокойно, весомо, в основное время и с преимуществом в две-три шайбы», — сказал Лебедев.
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