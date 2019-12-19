«Автомобилист» – «Нефтехимик»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» – «Нефтехимик».



Ставка: победа «Автомобилиста» за 1.75.



«Автомобилист» должен побеждать, если он хочет попасть в плей-офф. Конечно, «Нефтехимик» — это упорная команда, которая бьётся в каждом матче против любого соперника. Но «Автомобилист» играет дома, и для меня он очевидный фаворит.



Класс «Автомобилиста» выше. И если команда хочет претендовать на верхние строчки, то таких соперников, как «Нефтехимик», она должна регулярно обыгрывать, тем более играя дома. В прошлом сезоне, правда, «Автомобилист» играл намного лучше, а сейчас нет стабильности в результатах. Также стоит отметить, что у команды Андрея Мартемьянова есть проблемы с результативностью и очень часто ей не удается забросить больше двух шайб за игру. А этого мало, если претендуешь на самые высокие места.



«Нефтехимик» в этом сезоне является крепкой командой и благодаря своей игре заслуживает попадания в плей-офф. Считаю, что коллектив сможет занять седьмое-восьмое место в Восточной конференции, а подняться на более высокое место будет крайне тяжело. «Нефтехимик» хорошо играет в обороне, и у «Автомобилиста» будут сложности в этом матче с тем, чтобы добиться уверенной победы. Вероятно, хозяева смогут выиграть в одну-две шайбы и сделают это со счётом 3:1. Много «Нефтехимик» забросить не сможет, потому что вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж действует надёжно», — сказал Вуйтек.



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