Эксперты оценили шансы Слуцкого выиграть первый матч с «Рубином» в РПЛ

19 декабря 2019 года Леонид Слуцкий стал главным тренером «Рубина». Об этом сообщил официальный сайт казанского клуба. Контракт с 48-летним специалистом рассчитан на пять лет.

Ранее Слуцкий работал главным тренером в ФК «Москва», «Крыльях Советов», ЦСКА, английском клубе «Халл Сити», сборной России и голландском «Витессе». С ЦСКА Леонид Викторович трижды выигрывал Российскую Премьер-Лигу и Кубок России.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Рубин» занимает 13-е место — в 19 матчах казанский клуб набрал 19 очков. Эксперты уже начали принимать ставки на результат первого официального поединка команды под руководством Слуцкого.

1 марта 2020 года в матче 20-го тура РПЛ «Рубин» на выезде сыграет с «Тамбовом». Аналитики предлагают поставить на победу казанцев за 2.72, что соответствует 35% вероятности. Успех «волков» оценён коэффициентом 2.78 (34%). Ничья доступна в букмекерских конторах за 3.13 (31%).

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.