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«Ливерпуль» — «Фламенго»: прогноз Жорди Гратакоса на финал клубного чемпионата мира — 2019

«Ливерпуль» — «Фламенго»: прогноз Жорди Гратакоса на финал клубного чемпионата мира — 2019
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Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч клубного чемпионата мира 2019 года «Ливерпуль» – «Фламенго».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.60, ИТБ 2 мяча «Ливерпуля» за 1.95.

«Во «Фламенго» несколько высококлассных футболистов. Левый защитник Филипе Луис — бывшая звезда «Атлетико Мадрид», поигравший даже в Англии за «Челси», — обладает прекрасным умением подключиться и сделать острую передачу в штрафную. Габриэль Барбоса — быстрый нападающий, хорошо играет корпусом, может решить момент в одиночку.

Юрген Клопп поставил отличную игру в прессинг после потери мяча, постоянная динамика и энергия позволяют буквально ломать соперника, когда того требует ситуация. Есть знаменитая тройка Салах — Фирмино — Мане. Нападающий Фирмино всегда готов помочь доставить мяч с середины поля в свободное пространство Мане и Салаху.

Бразилии и Южной Америке этот турнир более важен, чем европейцам. Но, на мой взгляд, «Ливерпуль» сильнее, у команды выше класс, лучший тренер, они безоговорочные фавориты, но просто им не будет.

Важно, в какой форме будут Луис и Барбоса — благодаря их игре у бразильцев есть шанс. Но думаю, что победит «Ливерпуль» и забьет минимум два».

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