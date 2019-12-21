«Ливерпуль» — «Фламенго»: прогноз Жорди Гратакоса на финал клубного чемпионата мира — 2019

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч клубного чемпионата мира 2019 года «Ливерпуль» – «Фламенго».



Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.60, ИТБ 2 мяча «Ливерпуля» за 1.95.



«Во «Фламенго» несколько высококлассных футболистов. Левый защитник Филипе Луис — бывшая звезда «Атлетико Мадрид», поигравший даже в Англии за «Челси», — обладает прекрасным умением подключиться и сделать острую передачу в штрафную. Габриэль Барбоса — быстрый нападающий, хорошо играет корпусом, может решить момент в одиночку.



Юрген Клопп поставил отличную игру в прессинг после потери мяча, постоянная динамика и энергия позволяют буквально ломать соперника, когда того требует ситуация. Есть знаменитая тройка Салах — Фирмино — Мане. Нападающий Фирмино всегда готов помочь доставить мяч с середины поля в свободное пространство Мане и Салаху.



Бразилии и Южной Америке этот турнир более важен, чем европейцам. Но, на мой взгляд, «Ливерпуль» сильнее, у команды выше класс, лучший тренер, они безоговорочные фавориты, но просто им не будет.



Важно, в какой форме будут Луис и Барбоса — благодаря их игре у бразильцев есть шанс. Но думаю, что победит «Ливерпуль» и забьет минимум два».