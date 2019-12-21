«Ливерпуль» — «Фламенго»: прогноз Виктора Гусева на финал клубного чемпионата мира — 2019

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч клубного чемпионата мира — 2019 «Ливерпуль» — «Фламенго».



Ставка: ничья за 4.45.



«Не хотелось бы начинать прогноз со слов, что этот матч для меня непредсказуемый, но это действительно так. Многие считали, что “Ливерпуль” легко разберётся в полуфинале с “Монтерреем”, но я так не думал. Даже поставил на победу мексиканцев со счетом 1:0, но в итоге вышел Фирмино со скамейки и всё решил. Возможно, это дало повод говорить, что “Ливерпуль” играл вполсилы, а в концовке выпустил звезду и спас игру. Но это не так. Если бы англичанам не был нужен клубный чемпионат мира, стали бы они жертвовать Кубком Лиги, отдавая свою молодёжь на растерзание “Астон Вилле”?



Что такое “Фламенго”? В прошлом сезоне “Фламенго” уверенно выиграл чемпионат Бразилии, но это было год назад. В этом же чемпионате они показывают себя достаточно весело — и нашим, и вашим. Совсем недавно они разгромно проиграли “Сантосу” со счетом 0:4. Тем не менее в игре с “Ливерпулем” их игра должна быть более строгой. Бразильцы должны понимать, к чему может привести такая раскованная тактика в игре с лидером английского чемпионата. В полуфинале “Фламенго” проигрывал “Аль-Хилялю”, но потом забили три мяча, показав себя волевой командой.



Для “Ливерпуля” этот матч может стать повтором того, что было в полуфинале с мексиканцами. Бразильцы тоже должны показать характер. Нельзя недооценивать “Фламенго”. Нужно вспомнить, что они чемпионы своей страны. Я точно обращу на это внимание, что, надеюсь, сделает и Клопп. Поставлю на ничью».