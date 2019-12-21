«Интер» — «Дженоа»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Серии А 21 декабря в Милане

Футбольный комментатор, спортивный журналист и главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 17-го тура Серии А сезона-2019/20 «Интер» — «Дженоа».
Ставка: тотал меньше 2,5 мяча за 2.31.
«Интеру» очень нужна победа, поскольку «Ювентус» уже выиграл свой матч этого тура, а миланцы, безусловно, хотят туринцев догнать. Но у нерадзурри есть гигантские проблемы с составом, поэтому, мне кажется, у них не получится разгромить «Дженоа».
Нет, «Интер», конечно, фаворит, он должен выигрывать, но, думаю, с разницей в один мяч. Поэтому я бы взял тотал меньше 2,5 гола. Тем более что и «Дженоа» в атаке не блещет.
Поэтому самая правильная ставка на этот матч — тотал меньше 2,5 гола».
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