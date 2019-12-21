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«Эвертон» — «Арсенал»: прогноз Георгия Черданцева на матч 18-го тура АПЛ

«Эвертон» — «Арсенал»: прогноз Георгия Черданцева на матч 18-го тура АПЛ
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Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Арсенал».

Ставка: победа «Эвертона» за 2.28.

«Ставлю на хозяев в этом матче. По крайней мере сразу было понятно, что тренировать команду перед и во время матча будет Данкан Фергюсон. Новый главный тренер — Анчелотти — будет на трибунах. Поскольку Фергюсон будет частью его штаба, думаю, команда максимально сконцентрируется на достижении результата.

А в «Арсенале» только-только назначили Артету, и у него не было времени ни на что. И, конечно, такая неопределённость только во вред».

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