«Эвертон» — «Арсенал»: прогноз Георгия Черданцева на матч 18-го тура АПЛ
Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Арсенал».
Ставка: победа «Эвертона» за 2.28.
«Ставлю на хозяев в этом матче. По крайней мере сразу было понятно, что тренировать команду перед и во время матча будет Данкан Фергюсон. Новый главный тренер — Анчелотти — будет на трибунах. Поскольку Фергюсон будет частью его штаба, думаю, команда максимально сконцентрируется на достижении результата.
А в «Арсенале» только-только назначили Артету, и у него не было времени ни на что. И, конечно, такая неопределённость только во вред».
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