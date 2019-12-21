«Манчестер Сити» — «Лестер»: прогноз Максима Калиниченко на матч 18-го тура АПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Лестер Сити».



Ставка: победа «Манчестер Сити» и обе забьют за 2.55.



«Манчестер Сити» неудачно проводит сезон — команда Пепа Гвардиолы пока лишь третья в турнирной таблице. От своего сегодняшнего соперника «горожане» отстают на четыре балла, лидеру «Ливерпулю» проигрывают 14 очков. В последнем туре «Манчестер Сити» с лёгкостью переиграл «Арсенал», отправив в его ворота три безответных гола, так что к игре с конкурентом хозяева подойдут в отличном настроении.



«Лестер» великолепен в первом круге чемпионата — команда Брендана Роджерса находится на втором месте в таблице. Очевидно, что побороться с «Ливерпулем» за чемпионство «лисам» будет крайне непросто, если вообще возможно, но за вторую строчку с «Манчестер Сити» они наверняка повоевать вполне способны.



Несомненно, «Манчестер Сити» сегодня будет всеми силами стараться сократить преимущество от «Лестера», которое составляет четыре балла.



«Горожане» наверняка будет активны в атаке и постараются использовать преимущество в классе. «Лестер», таким образом, получит пространство для контратак, которое использовать он умеет, но на очки «лисам» рассчитывать вряд ли стоит — уж очень хороша сейчас команда Гвардиолы.



Предлагаю поставить на победу «Манчестер Сити» и обе забьют».

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