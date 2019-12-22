«Леванте» — «Сельта»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Леванте» — «Сельта» в 18-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: гол «Сельты» во втором тайме за 1.70.



«Как кажется, где должны быть голы, так это в Валенсии. «Леванте» будет принимать «Сельту». Если посмотреть на результаты матчей этих команд друг с другом, в последних шести очных противостояниях команды друг другу забивали. Можно сразу сыграть «обе забьют» за 1,55. Может быть, усилившись до «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча». Это уже за 1,8.



«Сельта» — команда, которая играет сама и дает играть другим. Ну и у «Сельты» есть очень любопытная статистика. Да, всего не очень много команда в этом сезоне забила — лишь 14 мячей. Но 80% мячей «Сельты» пришлись на второй тайм. Как-то, наверное, «Сельта» умеет добавлять. Не сказать, что с приходом нового тренера Оскара Гарсии результаты пошли на лад, но во вторых таймах, как мы видим, «Сельта» выглядит неплохо. С «Вильярреалом» забили три мяча во втором тайме. С «Мальоркой» забили во втором, да и с «Леганесом».



Давайте попробуем сыграть «гол «Сельты» во втором тайме» в матче на «Сьюдад де Валенсия» за 1,7. По крайней мере, статистика нас к этому подталкивает».



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