«Куньлунь» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Куньлунь» — «Автомобилист».



Ставка: победа «Автомобилиста» в основное время за 2.30.



«Автомобилист», если кто не знает, входит в одну «гастролирующую» тройку вместе с нижегородским «Торпедо» и минским «Динамо». Правда, на этот раз свердловчане стартовали чуть позже и прибыли в Китай через двое суток после других «автозаводцев».



Думается, Андрей Мартемьянов со своими помощниками многократно и внимательно рассмотрел все записи китайского выступления «Торпедо». В первую очередь для того чтобы понять, с какой такой радости спотыкающийся на обе ноги нижегородский клуб расписал «Куньлунь», как бог черепаху. Потому что если так сыграло «Торпедо», то «Автомобилист» просто обязан вытворять в Пекине не меньше. Что в предыдущем матче было важнее: появились скрытые ресурсы у «Торпедо» или закончились силы у «Куньлуня»?



А ведь китайский клуб для «Автомобилиста» отнюдь не прост Первые два сезона екатеринбуржцы вовсю огребали от китайцев и только в прошлом сезоне нащупали, где у «Куньлуня» кнопка. С тех пор у «Автомобилиста» всё в порядке, «Куньлунь», что называется, не жужжит, и это продолжается уже второй год и три «междусобойчика», которые команда Мартемьянова выиграла.



Выиграла она в том числе и в этом сезоне, завершив этой победой на старте сезона свою шикарную восьмиматчевую серию, после которой смотрела на всю лигу сверху вниз. Сейчас, конечно, ситуация немного иная, но выигрывать «Автомобилист» всё равно должен: «Куньлунь», безусловно, нынче совсем не плох, но всё равно остаётся «съедобным» для уральцев.



Поэтому я предполагаю достаточно скромную гостевую победу «Авто», быть может, даже минимальную по счёту, но всё-таки в основное время», — сказал Лебедев.



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