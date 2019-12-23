«Майами» — «Юта»: прогноз Владимира Гомельского на матч НБА

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА сезона-2019/20 «Майами» — «Юта».
Ставка: меньше 217 очков в матче за 1.59.
«Майами» идёт на третьем месте на Востоке, 21 победа и 8 поражений. По-прежнему команда тренера Эрика Споэлстры испытывает трудности в ротации на задней линии. Травмированы атакующие защитники Джастис Уинслоу, Дион Уэйтерс, Кей Зи Окпала и разыгрывающий Дэрил Мэйкон. Однако на составе стартовой пятёрки это не сказывается. Выходят разыгрывающий Кендрик Нанн, атакующий защитник Данкан Робинсон, лёгкий форвард Джимми Батлер, мощный форвард Бэм Адебайо и центровой Майерс Леонард.
В распоряжении Споэлтры отличные замены на задней линии: разыгрывающий Горан Драгич и атакующий защитник Тайлер Хирроу. Надёжен второй центровой Келли Олиник. А вот нападающих менять особо некем. «Майами» набирает большую долю очков бросками из-за дуги и со средней дистанции. В краске особого давления не создаёт. Отсюда и средняя результативность 112,7 очка.
«Юта» идёт на шестом месте на Западе, 18 побед и 11 поражений. У тренера Куина Снайдера есть проблема: травмирован основной разыгрывающий команды Майк Конли. В старте выходят Донован Митчелл в непривычной для себя роли разыгрывающего. Вместо Митчелла атакующего защитника «исполняет» Джо Инглс, но он справляется. Лёгкий форвард — Боян Богданович, мощный форвард — Ройс О’Нил с ростом 194 см, центровой — Руди Гобер.
Зато есть полновесная ротация: защитники Данте Экзам и Эммануэль Мудиай, нападающие Джефф Грин и Джордж Ньянг, центровые Эд Дэвис и Тони Брэдли. «Юта» пропускает 106,3 очка за матч — это восьмле место в лиге», — сказал Гомельский.
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