Клиент БК не выиграл более 8 млн рублей из-за ставки с коэффициентом 1.35

Клиент букмекерской конторы ФОНБЕТ сделал ставку типа экспресс на сумму 3 млн рублей на два матча НХЛ. Во встрече «Калгари» — «Питтсбург» игрок выбрал победу «Пингвинз» с учётом овертайма и буллитов с коэффициентом 2.00, а в поединке «Бостон» — «Лос-Анджелес» поставил на успех «Брюинз» также с учётом овертайма и буллитов с коэффициентом 1.35.
Таким образом, общий коэффициент экспресса составил 2.70.
«Питтсбург» на выезде уверенно переиграл «Калгари» со счётом 4:1. За «Флэймз» отличился Джонни Годро, на что «Пингвинз» ответили шайбами Джона Марино, Брайана Раста, Евгения Малкина и Криса Летанга.
«Бостон» в конце третьего периода матча с «Лос-Анджелесом» вёл 3:2, но Мэтт Рой перевёл встречу в овертайм, где Анже Копитар принёс победу «Кингз». В случае успеха «Брюинз» клиент БК получил бы 8,1 млн рублей по своей ставке, но в итоге чистый убыток составил 3 млн рублей.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 23 декабря 2019
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:32
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 22 декабря 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:35
-
17:10
-
16:45
-
16:20
-
15:55
-
15:30
-
15:05
-
14:40
-
14:15
-
13:51
-
13:50
-
13:25
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
11:45
-
11:30
-
10:55
-
10:30
-
10:05
-
09:40
-
09:15