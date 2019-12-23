Клиент БК не выиграл более 8 млн рублей из-за ставки с коэффициентом 1.35

Клиент букмекерской конторы ФОНБЕТ сделал ставку типа экспресс на сумму 3 млн рублей на два матча НХЛ. Во встрече «Калгари» — «Питтсбург» игрок выбрал победу «Пингвинз» с учётом овертайма и буллитов с коэффициентом 2.00, а в поединке «Бостон» — «Лос-Анджелес» поставил на успех «Брюинз» также с учётом овертайма и буллитов с коэффициентом 1.35.

Таким образом, общий коэффициент экспресса составил 2.70.

«Питтсбург» на выезде уверенно переиграл «Калгари» со счётом 4:1. За «Флэймз» отличился Джонни Годро, на что «Пингвинз» ответили шайбами Джона Марино, Брайана Раста, Евгения Малкина и Криса Летанга.

«Бостон» в конце третьего периода матча с «Лос-Анджелесом» вёл 3:2, но Мэтт Рой перевёл встречу в овертайм, где Анже Копитар принёс победу «Кингз». В случае успеха «Брюинз» клиент БК получил бы 8,1 млн рублей по своей ставке, но в итоге чистый убыток составил 3 млн рублей.

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