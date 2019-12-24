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Букмекеры: у «Голден Стэйт» нет шансов попасть в плей-офф НБА в этом сезоне

Букмекеры: у «Голден Стэйт» нет шансов попасть в плей-офф НБА в этом сезоне
Ставки / Прогнозы 0

Команде—лидеру НБА последних сезонов «Голден Стэйт» в этом году отчаянно не везёт. На организацию обрушилась эпидемия травм. В конце прошлого сезона травму получил Клэй Томпсон, вероятно, он пропустит весь нынешний чемпионат. Стеф Карри получил перелом руки на старте регулярного чемпионата и будет вне игры минимум три месяца. В лазарете находится и Д'Анджело Расселл.

Неудивительно, что сейчас «воины» находятся в подвале турнирной таблицы, выиграв всего лишь 6 раз в 30 матчах. По оценке аналитиков, у «Голден Стэйт» сугубо теоретические шансы попасть в плей-офф в этом сезоне. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 21.00. Это примерно 5% вероятности.

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