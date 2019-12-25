«Сибирь» – «Спартак»: прогноз Алексея Серякова на матч КХЛ 25 декабря

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Сибирь» – «Спартак».



Ставка: ничья за 3.90.



«Битва крепких тренерских команд, которые здорово возобновили регулярный чемпионат после паузы на Кубок Первого канала. У «Сибири» шесть побед в восьми последних матчах, причём все до единой — в основное время. А оба поражения получились близкими.



Единственная очная встреча соперников в нынешнем сезоне получилась упорной. «Снеговики» одержали в Москве волевую победу со счётом 2:1 в середине октября. Впрочем, «Спартак» тогда только приходил в себя. Букмекеры и сейчас считают новосибирцев фаворитом, поскольку они будут играть в родных стенах.



Логично ожидать низовую игру с большим количеством единоборств и потерь шайбы в средней зоне, где всё решат детали — вратари, спецбригады. Команда стоят друг друга, так что мы не будем мудрить и проверим лобовую ничью за 3.90. Предпосылок для открытого дебюта немного, оба тренера предпочитают надёжные действия в обороне».



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«Сибирь» — «Спартак». Прогноз: проверяем коэффициент 3.90 в матче КХЛ Обе команды набрали отличный ход и будут сражаться до последнего.