«Сибирь» — «Спартак». Прогноз: проверяем коэффициент 3.90 в матче КХЛ

25 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Новосибирске встретится со «Спартаком». Букмекеры отдают минимальное преимущество хозяевам: поставить на победу подопечных Николая Заварухина в основное время можно с коэффициентом 2.32.

Анализ матча «Сибирь» — «Спартак» (25.12.2019)

Битва крепких тренерских команд, которые здорово возобновили регулярный чемпионат после паузы на Кубок Первого канала. У «Сибири» шесть побед в восьми последних матчах, причём все до единой — в основное время. А оба поражения получились близкими.



С «Йокеритом» (3:4) и «Авангардом» (1:3) всё решалось на тоненького. Новосибирцы выглядели не хуже, но в итоге остались ни с чем. Финны забросили победную шайбу за 67 секунд до сирены и фактически не оставили времени на спасение, а омичи реализовали удаление, после чего грамотно сыграли по счёту.

То есть в последний месяц команда выглядела достойно даже в тех поединках, где оставалась с пустыми руками. Неудивительно, что на таком фоне удалось заметно улучшить положение в турнирной таблице: 45 очков в 38 матчах, пятое место в Восточной конференции.



«Спартак» после перерыва на Евротур добыл три победы, одна примечательнее другой. Для начала красно-белые выпотрошили «Витязь»: 2:0 после четырёх минут, 3:0 к концу первого периода и 6:0 к финальной сирене. Три гола в большинстве и ещё один в меньшинстве.



Затем случился сумасшедший камбэк в домашней игре с «Сочи», где 0:3 после 43 минут превратились в 4:4, а в овертайме Дмитрий Вишневский прибил гостей. Тренерский штаб заменил Юлиуса Гудачека на Никиту Беспалова после 40 минут, российский вратарь провёл оставшееся время без ошибок.



Гудачек реабилитировался сутки спустя, когда помог расправиться с мощным «Барысом» (3:1). Это был очень плотный и интенсивный хоккей, достойный плей-офф. Москвичи выстояли в меньшинстве во многом благодаря нескольким спасениям голкипера. А заключительный гол забросили уже в пустые ворота.



Единственная очная встреча соперников в нынешнем сезоне получилась упорной. «Снеговики» одержали в Москве волевую победу со счётом 2:1 в середине октября. Впрочем, «Спартак» тогда только приходил в себя. Букмекеры и сейчас считают новосибирцев фаворитом, поскольку они будут играть в родных стенах.



Логично ожидать низовую игру с большим количеством единоборств и потерь шайбы в средней зоне, где всё решат детали — вратари, спецбригады. Команда стоят друг друга, так что мы не будем мудрить и проверим лобовую ничью за 3.90. Также проверим «гол в первые 10 минут — нет» за 1.85. Предпосылок для открытого дебюта немного, оба тренера предпочитают надёжные действия в обороне.

Ставки на матч «Сибирь» — «Спартак»

У хозяев шесть побед в восьми последних матчах, у гостей три успеха кряду. Логично ожидать низовую игру с большим количеством единоборств и потерь шайбы в средней зоне, где всё решат детали — вратари, спецбригады. Команда стоят друг друга, так что мы не будем мудрить и проверим лобовую ничью за 3.90..



Ставка №1: ничья за 3.90.



Ставка №2: гол в первые 10 минут — нет за 1.85.