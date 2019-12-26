«Локомотив» — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 26 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — «Йокерит».



Ставка: победа «Локомотива» за 2.40.



«Очная встреча красавцев – так можно неформально назвать этот матч. У «Локомотива» наконец-то всё более или менее наладилось и заработало. А у «джокеров», по большому счёту, ничего и не ломалось. У обоих соперников по пять побед в шести последних матчах. «Локомотив» наконец-то визуально полез вверх по таблице и теперь уже находится совсем неподалёку от «Йокерита», и вообще они запросто могу встретиться ещё и в четвертьфинале конференции и сыграть друг с другом ещё семь матчей, хоть в текущем сезоне гоняют уже пятый «междусобойчик».



А ведь «Локомотив» знает, как состроить товарищам из солнечной Финляндии козью морду. Потому что только в нынешнем сезоне сделал это уже трижды. Этому не помешало даже то, что творилось в ярославской команде в начале сезона. Нет, когда творилось что-то совсем невразумительное, то «Йокерит» в первом матче сезона, в Ярославле, всё-таки победил. Но стоило «железнодорожникам» оттолкнуться от дна и пойти на всплытие, как три следующих «междусобойчика» — причём все три прошли в Хельсинки — «Локомотив» выиграл.



Когда у тебя в заначке есть болт с правой резьбой для конкретного соперника – это серьёзное подспорье в быту, согласитесь. Поэтому в отчётном матче есть смысл поставить на хозяев и даже на основное время, несмотря на то что в последнее время этим соперникам основного времени как раз не хватает. Но пусть счёт будет минимальным, пусть ярославцы будут в конце судорожно отбиваться, но всё-таки они победят в основное время».



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