«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Клипперс»: прогноз Владимира Прокофьева на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс».



Ставка: индивидуальный тотал Леброна Джеймса больше 7,5 подбора за 1.73.



«Из всех игроков для личной ставки мы выберем самого опытного в рождественских баталиях. Индивидуальный тотал подборов Джеймса больше 7,5 с коэффициентом 1.73 выглядит интересно. Средняя норма Леброна по сезону как раз соответствует установленной букмекерами планке. Однако в пяти последних матчах Король неизменно пробивал верх: 11 подборов с «Орландо», 9 с «Майами», 13 с «Атлантой», 9 с «Индианой» и 12 с «Милуоки».



В первом матче сезона с «Клипперс» Джеймс забрал десяток отскоков. Док Риверс использует схему с одним центровым, роль которого большую часть матча исполняет Харрелл. Как минимум на своём щите у Леброна не должно возникнуть проблем с подборами.



Рождество, национальное телевидение, принципиальный соперник – всё это должно заставить Леброна показать весь свой потенциал. Для тех, кто верит в Короля, доступен рискованный вариант с высокой потенциальной прибылью: Джеймс сделает трипл-дабл, а «Лейкерс» выиграют. Но мы остановимся на более надёжной ставке».



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