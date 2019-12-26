«Тоттенхэм» — «Брайтон»: прогноз Романа Гутцайта на матч английской Премьер-лиги

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Брайтон».



Ставка: победа “Тоттенхэма” с форой (-1) за 1.87.



«В этом матче Жозе Моуринью имеет очень хорошие шансы добиться победы. Конечно, такие прогнозы были и на игру с “Челси”, но там произошло что-то странное. Сейчас, во-первых, “Тоттенхэм” играет дома, что будет их преимуществом. Во-вторых, “Брайтон” — это команда с ярко выраженным стилем, который подразумевает контроль мяча. Мне кажется, что на фоне тех игроков, которые есть у “Тоттенхэма”, гостям будет крайне сложно вести привычную для себя игру.



Поэтому им придётся перестраиваться, играть от оппонента, что принесёт дополнительные трудности. К тому же хозяева будут крайне мотивированны, ведь до первой пятёрки осталось всего несколько очков, так что никакой недооценки быть не может. “Брайтон” же за последние пять матчей выиграл лишь раз, так что вряд ли они в порядке.



Моуринью и его команды всегда очень хорошо контратаковали, но “Тоттенхэм” ещё пытается владеть мячом. Да, игра с “Челси” была исключением из правил, но сейчас всё должно вернуться на круги своя. Как правило, “Тоттенхэм” забивает очень много мячей в ворота своих соперников. Чего только стоит победа над достаточно крепким “Бернли” со счётом 5:0. Поэтому мне кажется, что “Тоттенхэм” не просто победит, но и сумеет развить свой успех по ходу встречи.



Возможно, сейчас лондонцы будут напоминать команду, которая отлично справляется с аутсайдерами, но при этом не может противостоять на равных фаворитам. Естественно, “Брайтон” считается более слабым коллективом, чем “Тоттенхэм”. Мой прогноз: победа “Тоттенхэма” с форой (-1)».