«Барселона» — «Олимпиакос»: прогноз Владимира Гомельского на матч Евролиги

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч группового этапа Евролиги сезона-2019/20 «Барселона» — «Олимпиакос».



Ставка: ТМ 170 очков за 1.58, победа «Барселоны» с форой (-10,5) за 1.61.



«Барселона» делит первое место с двумя другими командами — «Эфесом» и «Реалом». Все имеют по 12 побед и 3 поражения. В команде тренера Светислава Пешича две чувствительные потери: травмированы оба отличных разыгрывающих Тома Эртель и Кевин Пангос. Скорее всего, оба не появятся на площадке до самого конца сезона. Стартовый состав такой: разыгрывающий Малкольм Дилейни, атакующий защитник Кори Хиггинс, лёгкий форвард Адам Ханга, мощный форвард Никола Миротич, центровой Брэндон Дэвис.



Очень сильные игроки ротации: атакующий защитник Кайл Курич, лёгкие нападающие Алекс Абринес и Роландс Смитс, центровой Анте Томич. На 1-м номере может дать кратковременный отдых Дилейни опытный По Рибас. Миротичу даёт передых Пьерр Ориола. Явно не хватает медленно выздоравливающего Виктора Клавера. «Барса» набирает по 84,5 очка за матч и пропускает 76,9, то есть положительный баланс 7,6 очка. Наличие такого числа снайперов с отличным трёхочковым броском — Курич, Хиггинс, Миротич, Абринес, Смитс — заставляет любую оборону сильно растягиваться. Центровые Дэвис и Томич отлично этим пользуются.



«Олимпиакос» занимает 10-е место, 6 побед и 9 поражений. У тренера Кястутиса Кемзуры все игроки здоровы. В старте выходят: разыгрывающий Антониос Кониарис, атакующий защитник Вассилис Спанулис, лёгкий форвард Костас Папаниколау, мощный форвард Георгиос Принтезис и центровой Никола Милутинов. Отличные замены на задней линии: разыгрывающие Уилл Черри и Тейлор Рочести, атакующие защитники Брэндон Пол и Кевин Пантер.



А в передней линии качество ротации резко падает. Уэйд Болдуин, Саша Везенков, Огастин Рубит и Вилли Рид уступают в классе игрокам основы. По этой причине выдержать высокий темп на протяжении всего матча пирейцы не могут. В первую очередь страдает защита. «Оли» пропускает по 83,1 очка за матч», — сказал Гомельский.



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