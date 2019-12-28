Россия U20 — Канада U20: прогноз Максима Лебедева на матч МЧМ-2020 в Чехии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира — 2020 Россия U20 — Канада U20.



Ставка: Канада победит с форой (-1,5) за 2.35.



«Выяснилось, что сборная у нас не просто в принципе слабоватая и беззвёздная, с дыркой в воротах, так ещё и нервная. И в момент, когда надо собраться в единый кулак и спасать матч, наши ребята начинают удаляться на ровном месте. В таком матче, да ещё с хозяевами, судьи будут смотреть на нас через микроскоп. Но мы-то об этом знаем, неужели не знают игроки? Понятно, что Брагин это вылечит самыми радикальными методами, но не ко второму матчу. В лучшем случае — к четвёртому. А во втором психопатия в решающие моменты сохранится.



А ведь родоначальникам такая нервная команда и нужна. Они будут бить нас исподтишка, их к этому готовят с пелёнок. Наши будут надрывно и демонстративно отвечать – и огребать, огребать, огребать. Если отыграем в меньшинстве меньше одного целого периода, можно считать, нам повезло. Сколько при этом пропустим, одному богу известно: ни Бобровского, ни Василевского в нынешней сборной пока не замечено.



В общем, как и прогнозировал в самом начале, биться нам со сборной Германии в последнем матче кругового турнира за четвёртое место. Надеюсь, там не вылетим в мини-турнир лузеров.



Что же касается матча с «кленовыми», там всё ясно. Такая сборная России к канадскому экзамену, извините, не готова. Повозят нас мордой о лёд славно, проиграем в основное время, а в качестве великого героизма нам будут приводить тот факт, что проиграли всего в пару шайб, хотя должны были в десять».



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