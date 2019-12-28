Фёдор Емельяненко — Куинтон Джексон: время начала боя, где смотреть прямую трансляцию

29 декабря в главном бою Bellator 237 в Японии сразятся россиянин Фёдор Емельяненко (38–6–1) и американец Куинтон Джексон (37–13–0). Начало боя — примерно в 8:00 мск. В прямом эфире поединок покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры отдают небольшое преимущество российскому бойцу: поставить на победу Фёдора Емельяненко предлагается с коэффициентом 1.70. Успех Джексона оценён коэффициентом 2.13.



По мнению аналитиков, бой не завершится быстро. Ставки на ТМ 1,5 раунда принимаются за 2.30, ТБ 1,5 раунда идёт за 1.55.



Если бой закончится на первой минуте, сыграет коэффициент 7.90.



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