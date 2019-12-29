«Металлург» — «Динамо» Москва: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ 29 декабря

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» – «Динамо» Москва.



Ставка: итоговая победа «Металлурга» за 2.10.



«Сейчас «Металлург» делает всё, чтобы попасть в плей-офф, но получается не совсем удачно. Смотрел два матча магнитогорцев — с СКА и ЦСКА. Играли неплохо, но оба матча проиграли, а сейчас «Металлургу» предстоит встретиться с, возможно, лучшей командой на данный момент — московским «Динамо».



«Динамо» в последнее время играет очень здорово — обыграли ЦСКА (3:0). В том матче можно выделить нападающего динамовцев Дмитрия Яшкина, он участвовал во всех шайбах команды. Сейчас «Динамо» — фаворит, даже играя в гостях, и московская команда одержит победу. Они сейчас в хорошей форме, надёжно играют в обороне, способны забросить 3–4 шайбы. Если «Динамо» продолжит показывать такие результаты, вполне вероятно, что сможет побороться с ЦСКА и СКА за первые две строчки в Западной конференции.



В этой встрече результат важнее «Металлургу», им нужно обязательно попасть в плей-офф. Мне кажется, в команде сейчас не лучшая атмосфера. Произошла смена тренера в ходе сезона, а результаты не улучшились. В составе много возрастных игроков, они не играют на том уровне, как несколько лет назад. Например, Сергей Мозякин сейчас не забивает столько, сколько в прошлые сезоны. Сейчас у «Металлурга» спад, им нужно строить новую команду на следующий сезон. В этом сезоне они будут бороться до последнего за место в плей-офф, но не много шансов туда попасть».



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