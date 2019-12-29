«Северсталь» — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 29 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Северсталь» — СКА.



Ставка: победа СКА с форой (-1,5) за 1.90.



«Начнем с вопроса в лоб. Знаете ли, господа хорошие, когда «Северсталь» в последний раз обыгрывала СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ? Не надо морщить лоб и делать умное лицо. В последний раз в регулярном чемпионате КХЛ «Северсталь» переиграла СКА 18 ноября 2012 года, то есть семь с лишним лет назад.



Второй вопрос: сколько раз встречались после этого в регулярном чемпионате КХЛ «Северсталь» и СКА? Не надо судорожно высчитывать на бумажке, плюсуя в столбик. После той славной победы «Северстали» в серии послематчевых буллитов соперники встречались в регулярном сезоне КХЛ 17 (семнадцать!) раз. И в тех 17 матчах «Северсталь» не побеждала ни разу.



Более того, сюда же до кучи можно приплюсовать и две серии плей-офф в сезонах-2012/13 и 2017/18, которые СКА выиграл всухую — 4-0. И количество проигранных подряд «Северсталью» матчей из 17 превращается в 25.



Надо ещё о чем-то спрашивать или я уже сумел убедить всех по самую плешь? Надеяться на предновогоднее чудо при таких раскладах могут только верящие в Деда Мороза.



СКА, конечно же, выиграет. В основное время и с преимуществом минимум в пару шайб, максимум – без ограничений».



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