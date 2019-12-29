Фёдор Емельяненко — Куинтон Джексон: прогноз Эдуарда Вартаняна на бой в Японии

Российский профессиональный боец MMA, обладатель Кубка мира Эдуард Вартанян рассказал об ожиданиях в преддверии поединка Фёдора Емельяненко и Куинтона Джексона, которые сразятся на турнире Bellator в Японии.
Прогноз: победа Емельяненко за 1.73.
«Бои Федора перед Новым годом стали традиционными. Это противостояние двух бойцов, которые выросли и сформировались во времена прайда. Многие настоящие фанаты поностальгируют.
Учитывая тот факт, что Федор больше тяжеловес, то у него будет преимущество, хотя весовая категория не будет иметь такого большого значения. Здесь будет играть роль то, насколько каждый боец может нанести удар. Я думаю, что Федор выиграет, так как у него, несмотря на возраст, очень хороший взрыв, он может доминировать. Он это доказал в предыдущих боях. Я думаю, что 70 на 30 победа будет за Федором, который в очередной раз порадует все фанатов из России»
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