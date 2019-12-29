«Денвер» — «Сакраменто»: прогноз Владимира Гомельского на матч НБА 30 декабря

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА сезона-2019/20 «Денвер» — «Сакраменто».



Ставка: победа «Денвера» с форой (-10,5) за 2.06, ИТМ 214,5 очка «Сакраменто» за 1.58.



«Денвер» занимает 2-е место на Западе, 21 победа и 9 поражений. Команда тренера Майкла Мэлоуна первая в НБА по надёжности защиты — пропускает всего 102,5 о/м. Стабильный стартовый состав: разыгрывающий Мюррей, атакующий защитник Бартон, легкий форвард Харрис, мощный форвард Миллсэп и центровой Йокич.



Достаточно глубокая ротация на позициях с 2-го номера по 5-й: Бизли, Крейг, Портер, Грант, Пламли. Только Мюррей не имеет хорошей замены. «Денвер» не очень результативен — 107,5 о/м. Однако в позиционном нападении команда может играть очень разнообразно — снайперы, хорошее давление в краске, проходы Мюррея, оттяжка Йокича на дугу с последующей атакой или передачей.



«Сакраменто» идёт 10-м на Западе, 12 побед и 19 поражений. Тренер Люк Уолтон только после первой трети сезона получил в своё распоряжение всех ведущих игроков. Стартовая пятёрка выглядит так: разыгрывающий Ди Арон Фокс, атакующий защитник Бадди Хилд, лёгкий форвард Харрисон Барнс, мощный форвард Марвин Бэгли, центровой Дуэйн Дедмон. Есть несколько отличных замен: разыгрывающий Кори Джозеф, атакующий защитник Богдаг Богданович, мощный форвард Ришон Холис. К сожалению никак не выйдет из полосы травм опытный Тревор Ариза. Команда явно мало набирает очков — 105,0 о/м, но хорошо защищается — 107,9 о/м», — сказал Гомельский.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.