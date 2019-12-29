США — Россия: прогноз Алексея Серякова на матч МЧМ-2020 по хоккею 29 декабря

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч второго тура группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею США — Россия.
Ставка: гол США в первые 10 минут за 2.55.
«Качество хоккея сборной США на МЧМ-2020 пока оставляет много вопросов. Строго говоря, из шести периодов им удался только один — заключительный, во встрече с Германией (6:4). Стартовые 40 минут бундестим смотрелась как минимум не хуже.
Поражение в матче с Канадой (4:6) кажется вполне справедливым. США три из четырёх шайб забросили в большинстве, а в целом довольно редко владели шайбой. Кроме того, они ничего не смогли поделать с Алексисом Лафренье, набравшим четыре очка и забившим победный гол. Осталось ощущение, что класс у “кленовых листьев” чуть выше.
У американцев убойная линия атаки, большое число хоккеистов способно разобраться один в один и решить эпизод. А вот с обороной всё сомнительно: подбор исполнителей откровенно средненький, для победы на МЧМ такого хватает редко. А порядка и организации в стартовых матчах было не много.
Расклад представляется примерно таким: нас ждёт битва двух равных соперников. У сборной России небольшая фора в сбалансированности и линии обороны, зато у США — лишний день отдыха. Матч с канадцами получился неожиданно лёгким, но какую-то энергию всё равно пришлось затратить.
Ключевой вопрос теперь — хватит ли россиянам эмоций после натурального уничтожения самого принципиального соперника. Не держать в голове эти 6:0 практически невозможно, тем более совсем ещё молодым хоккеистам. Подопечным Валерия Брагина необычайно важно хорошо войти в игру и выдержать высокий прессинг соперника, а не остаться мыслями во вчерашнем матче.
Американцы, разумеется, будут провоцировать соперника на ошибки и много играть в тело. Но провалы сзади у них случаются часто, при должной работе выходы “три в два” или “три в три” рискуют стать регулярными. Исполнителей с хорошим первым пасом у россиян хватает.
Во-первых, можно рассмотреть победу сборной США в первом периоде за 2.65. Скорее всего, номинальным гостям потребуется время, чтобы вкатиться после вчерашнего матча и избавиться от посторонних мыслей. Также нравится гол американцев в первые 10 минут за 2.55».
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