США — Россия. Прогноз: после разгрома Канады команде Брагина не хватит эмоций

29 декабря матче третьего тура группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею сборная США в Остраве сыграет с Россией. Букмекеры отдают явное предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу подопечных Скотта Санделина в основное время можно с коэффициентом 2.30.

Анализ матча США U20 — Россия U20 (29.12.2019)

Календарь подсунул сборной России крайне неприятное испытание: два матча с наиболее сильными (по крайней мере с точки зрения индивидуального мастерства) соперниками на групповом этапе молодёжного чемпионата мира придётся провести без дня отдыха, то есть фактически на одном дыхании.



Накануне подопечные Валерия Брагина сражались с канадцами, причём поединок тот был поздним и начинался в 21:00 мск. Соответственно, на восстановление и подготовку к США имелось что-то около 20-21 часов. Тогда как звёздно-полосатые имели полноценный день на отдых, получив сутки форы.



Вроде бы это обещало весомые проблемы, вот только на деле получилось совершенно иначе. Никакой борьбы накануне не закрутилось: наши хоккеисты смяли соперника (6:0), превратив вторую половину в чистейшую тренировку. По мере возможностей получилось поберечь лидеров и сэкономить силы.



Сборная Германия решила нехило закрутить ситуацию в группе В и хлопнула Чехию во втором туре. Да ещё и в основное время (4:3). Чехи явно были чрезмерно расслаблены после победы над Россией и долго вкатывались в игру. В итоге спастись они так и не сумели, хотя в концовке устроили полноценный штурм.



Вот и получается, что после двух туров турнирное положение в группе В выглядит максимально интригующе: все участники набрали по три очка. Сборная России занимает первое место, но это условно. Виновата прелестная разница заброшенных шайб (9:4). Американцы по той же причине находятся на второй строчке, так что формально это битва лидеров группы.



Надо сказать, что непосредственно по качеству хоккея сборная США на МЧМ-2020 пока оставляет много вопросов. Строго говоря, из шести периодов им однозначно удался только один — заключительный во встрече с Германией (6:4). Стартовые 40 минут бундестим смотрелась как минимум не хуже.



Впрочем, во второй половине североамериканцы включились на полную мощность и не оставили сопернику шансов. Забросили три шайбы подряд, отбились в формате “3-на-5” (хотя моменты немцы создали и могли обеспечить концовку) и довели дело до победы. В остальное время у них получалось совсем немногое.



Поражение от Канады (4:6) кажется вполне справедливым. США три из четырёх шайб забросили в большинстве, а в целом довольно редко владели шайбой. Кроме того, они ничего не смогли поделать с Алексисом Лафренье, набравшим четыре очка и забившим победный гол. Осталось ощущение, что “кленовые листья” чуть выше классом.



У американцев убойная линия атаки, большое количество хоккеистов способно разобраться один в один и решить эпизод. А вот с обороной всё весьма сомнительно: подбор исполнителей откровенно средненький, для победы над МЧМ такого хватает редко. А порядка и организации в стартовых играх было совсем немного.



Пожалуй, расклад представляется примерно таким: нас ждёт битва двух равных соперников. Сборная России имеет небольшую фору в сбалансированности и линии обороны, зато у США имеется лишний день отдыха. Матч с канадцами получился неожиданно лёгким, но какую-то энергию всё равно пришлось затратить.



Ключевой вопрос теперь — хватит ли россиянам эмоций после натурального уничтожения самого принципиального соперника. Не держать в голове эти 6:0 практически невозможно, тем более для совсем ещё молодых хоккеистов. Потому для подопечных Валерия Брагина необычайно важно хорошо войти в игру и выдержать высокий прессинг соперника, а не остаться мыслями во вчерашнем поединке.



Американцы, разумеется, будут провоцировать соперника на ошибки и много играть в тело. Но провалы сзади у них случаются часто, при должной работе выходы “3-в-2” или “3-в-3” рискуют стать регулярными. Исполнителей с хорошим первым пасом у россиян хватает.



Проверим две ставки. Во-первых, можно рассмотреть победу сборной США в первом периоде за 2.65. Скорее всего, номинальным гостям потребуется определённое время, чтобы вкатиться после вчерашней игры и избавиться от посторонних мыслей. Нам также нравится гол американцев в первые 10 минут за 2.55.



Второй вариант — Х2 + тотал больше 5,5 шайбы за 2.40. Посредственная оборона звёздно-полосатых рискует стать для них большой проблемой. Скорее всего, уже по ходу поединка тренерский штаб и хоккеисты сборной России найдут слабые места у соперника (судя по двум матчам, их вполне достаточно) и сумеют ими воспользоваться.

Кроме того, стоит подумать о ИТБ 0,5 очка Егора Замулы за 2.30. Габаритный защитник оформил дубль в матче с Чехией и зацепил передачу во встрече с Канадой. Понятно, что это риск, но на кураже и доверии тренерского штаба он вполне способен продлить удачную серию.

Ставки на матч США U20 — Россия U20

Сборная России проведёт второй матч за сутки, а США имели полтора дня на восстановление после победы над Германией. Разгром Канады наверняка отнял огромное количество эмоций, встать в колею с первой же минуты россиянам будет сложно. В связи с этим логично предположить определённые проблемы у команды Валерия Брагина в дебюте.



Ставка №1: США забьёт в первые 10 минут за 2.55.



Ставка №2: Россия не проиграет + тотал больше 5,5 шайбы за 2.40.