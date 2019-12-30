ЦСКА – «Локомотив»: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ в Москве

Ведущая «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ» Дарья Миронова дала прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – «Локомотив».
Ставка: ЦСКА забросит минимум 3 шайбы за 1.73.
«ЦСКА очень тяжело смотрелся на протяжении практически половины игры в недавнем матче с подмосковным «Витязем». Кто знает, может быть, «армейцы» пока ещё не отошли от встречи с магнитогорским «Металлургом»? Тем не менее «армейцы» вырвали победу, но на следующий день проиграли столичному «Динамо». Короче говоря, в последнее время ЦСКА было очень тяжело.
Что можно сказать об игре ярославского «Локомотива»? Лидер команды Владимир Ткачёв пока не оформляет хет-трики, как он это умеет. В последнее время ярославцы играют не слишком стабильно. Их игру можно описать как очень неровную линию.
В этом сезоне соперники уже встречались друг с другом. Тогда со счётом 5:2 победил московский коллектив. Тем не менее та игра получилась сложной для обеих команд, ведь в ней была борьба. В недавнем матче с «Витязем» хоккеисты «армейского» клуба создали очень много моментов, но не реализовали их. У «Локомотива» не самая мощная и стабильная оборона. Именно поэтому мне кажется, что «армейцам» вполне по силам забросить много шайб в предстоящем противостоянии. Мой прогноз — индивидуальный тотал ЦСКА больше 2,5 шайб», — сказала Миронова.
- 30 декабря 2019
-
18:30
-
17:30
-
16:30
-
15:30
-
14:30
-
13:35
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:12
-
09:50
- 29 декабря 2019
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45