Россия — Германия: во сколько начало, где смотреть и какой прогноз на матч МЧМ-2020

Сегодня, 31 декабря, в матче четвёртого тура группового этапа молодёжного чемпионата мира—2020 по хоккею сборная России в Остраве сыграет с Германией. Начало встречи — в 17:00. В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч ТВ».



Прогноз «Чемпионата»: победа сборной России в первые 10 минут за 2.18.



Нужно кровь из носу побеждать сборную Германии, тогда путёвка в плей-офф никуда не денется. Аутсайдер группы В оставил очень приятное впечатление: вдоволь попил крови у США (3:6, причём стартовые 40 минут получились равными), а потом вообще хлопнул расслабившихся чехов (4:3).



И всё же разница в классе не вызывает сомнений. Всё в руках сборной России: она имела полноценный день отдыха, тогда как немцы накануне были вынуждены играть с Канадой. У Германии отличное большинство и несколько индивидуально сильных нападающих, так что свои одну-две шайбы номинальные гости наверняка забьют.



Лезть в большие форы совсем не хочется, потому остановимся на других вариантах. Возьмём ТБ 1,5 шайбы в каждом периоде за 3.04. Немцы играют сами и дают играть другим, прижиматься к своим воротам они станут только в том случае, если поведут в счёте. Сборной России совсем некуда отступать, а потому с мотивацией проблем не будет. Ждём яркого и весёлого хоккея.



Второй вариант — победа сборной России после 10 минут за 2.18. Логика примерно та же. Подопечные Валерия Брагина будут злы после обидного поражения от США, а Германии вполне может потребоваться определённое время, чтобы вкатиться в игру после поединка с канадцами. Все предпосылки для быстрого гола хозяев имеются.



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Россия — Германия. Прогноз: Брагин быстро решит вопрос о выходе в плей-офф МЧМ Германия проведёт второй матч за сутки, у наших хоккеистов есть всё для яркой победы.