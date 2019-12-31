Россия – Германия: прогноз Владимира Вуйтека на встречу МЧМ-2020

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч молодежного чемпионата мира по хоккею Россия — Германия.
Ставка: победа России минимум в 3 шайбы за 1.53.
«Россия должна победить, иначе она не попадёт в плей-офф. Германия пока хорошо играет на этом чемпионате, но Россия всё-таки фаворит. Думаю, что россияне настроятся хорошо и добудут победу. Недооценки соперника быть не может, поскольку команде нужна только победа. У обеих команд по 3 очка. Сборная России, конечно, выше классом, но у Германии есть несколько хороших игроков, и они очень хорошо отыграли против Чехии и против США, хоть и проиграли американцам (3:6).
Россияне отлично сыграли против Канады и против США показали достаточно хорошую игру, но, видимо, не хватило времени, чтобы восстановиться, и чуть-чуть не повезло, из-за чего и последовало поражение. У Германии в понедельник был матч против Канады, а уже во вторник — с Россией, поэтому также можно рассчитывать, что им не удастся полностью восстановиться к этому поединку.
Сборная России в последнее время часто начинает турниры слабовато, но по ходу турнира набирает обороты, поэтому нужно побеждать», — сказал Вуйтек.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 31 декабря 2019
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:17
- 30 декабря 2019
-
18:30
-
17:30
-
16:30
-
15:30
-
14:30
-
13:35
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:12
-
09:50
- 29 декабря 2019
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30