Россия – Германия: прогноз Владимира Вуйтека на встречу МЧМ-2020

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч молодежного чемпионата мира по хоккею Россия — Германия.



Ставка: победа России минимум в 3 шайбы за 1.53.



«Россия должна победить, иначе она не попадёт в плей-офф. Германия пока хорошо играет на этом чемпионате, но Россия всё-таки фаворит. Думаю, что россияне настроятся хорошо и добудут победу. Недооценки соперника быть не может, поскольку команде нужна только победа. У обеих команд по 3 очка. Сборная России, конечно, выше классом, но у Германии есть несколько хороших игроков, и они очень хорошо отыграли против Чехии и против США, хоть и проиграли американцам (3:6).



Россияне отлично сыграли против Канады и против США показали достаточно хорошую игру, но, видимо, не хватило времени, чтобы восстановиться, и чуть-чуть не повезло, из-за чего и последовало поражение. У Германии в понедельник был матч против Канады, а уже во вторник — с Россией, поэтому также можно рассчитывать, что им не удастся полностью восстановиться к этому поединку.



Сборная России в последнее время часто начинает турниры слабовато, но по ходу турнира набирает обороты, поэтому нужно побеждать», — сказал Вуйтек.



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