«Милуоки» — «Миннесота»: прогноз Владимира Гомельского на матч НБА

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА сезона-2019/20 «Милуоки» — «Миннесота».



Ставка: победа «Милуоки» минимум в 13 очков за 1.47.



«Матч «Милуоки» — «Миннесота» состоится в Милуоки 1 января.



«Милуоки» возглавляет таблицу на Востоке, 29 побед и 5 поражений. Команда тренера Майка Буденхольцера испытывала сложности в в своей игре против Орландо, так как отдыхал лидер Милуоки Янис Адетокунбо, а двое разыгрывающий — Эрик Бледсоу и Фрэнк Мэйсон были травмированы. В старте вышли: разыгрывающий Донте Дивинченцо, атакующий защитник Уэсли Мэттьюз, легкий форвард Крис Миддлтон, мощный форвард Эрсан Ильясова, центровой Брук Лопес. Интересно, что первые 3 замены, совершенные тренером, были однотипны. На площадку выходили снайперы — Джордж Хилл, Стерлинг Браун и Кайл Корвер (все эти игроки являются атакующими защитниками, но Браун — универсал и может выполнять роль 3-го номера). Ясно, что не хватало огневой мощности. Без Яниса Адетокунбо и его очков из краски дело в нападении шло туго. Очень хорошо влились в игру центровой Робин Лопес и мощный форвард Ди Джей Уилсон. А до Танасиса Адетокунбо и Драган Бендера дело так и не дошло. Милуоки по-прежнему является самой результативной командой лиги.



«Миннесота» идёт 13-й месте на Западе, 11 побед и 20 поражений. Мне нравится концепция тренера Райана Сондерса. Но травмы основного центра Карла Энтони Таунса, основного лёгкого форварда Эндрю Уиггинса и двух его сменщиков — Джорджа Белла и Джейка — Лэймана сильно ослабили ротацию Волков. В старте выходят: разыгрывающий шабаз напьер, атакующий защитник Джарретт Калвер, легкий форвард Тревеон Грэм, мощный форвард Роберт Ковингтон и центровой Горги Дженг. На площадке регулярно появляются разыгрывающий Джефф Тиг, атакующий защитник Джош Окоги, нападающие Кейта Бейтс-Диоп, Келан Мартин и Ноа Вонле. Основная проблема без Таунса — щит. Не хватает его 12+ подборов», — сказал Гомельский.



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