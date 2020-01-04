Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Хетафе» — «Реал Мадрид»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

«Хетафе» — «Реал Мадрид»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 19-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Хетафе» — «Реал Мадрид».

Ставка: ничья за 3.60.

«Мадридское дерби в этот раз обещает быть особенно упорным. Конечно, «Реал» — величайший клуб с богатой историей, он фаворит в этом матче. «Хетафе» показывает отличные результаты в чемпионате, а в Лиге Европы без особых проблем вышел из группы.

Коллектив Бордаласа не имеет ярких звёзд, но есть несколько футболистов высокого уровня: Максимович, Хорхе Молина, Мата. В этом сезоне они стали действовать ещё лучше, легко подопечным Зидана точно не будет.

«Реал Мадрид» хорошо сыграл на «Камп Ноу», однако домашняя ничья в следующем туре позволила «Барселоне» обогнать «сливочных» на два очка. У мадридцев есть проблема с забивным форвардом. Если Бензема не в форме, то с голами всё очень туго. Они хорошо играют в защите,.Тибо Куртуа не так плох, как о нём говорят, но нет нападающего-убийцы, способного стабильно реализовывать моменты.

Встреча не будет простой для обеих команд, поэтому мой выбор довольно интересный».

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020