«Хетафе» — «Реал Мадрид»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 19-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Хетафе» — «Реал Мадрид».



Ставка: ничья за 3.60.



«Мадридское дерби в этот раз обещает быть особенно упорным. Конечно, «Реал» — величайший клуб с богатой историей, он фаворит в этом матче. «Хетафе» показывает отличные результаты в чемпионате, а в Лиге Европы без особых проблем вышел из группы.



Коллектив Бордаласа не имеет ярких звёзд, но есть несколько футболистов высокого уровня: Максимович, Хорхе Молина, Мата. В этом сезоне они стали действовать ещё лучше, легко подопечным Зидана точно не будет.



«Реал Мадрид» хорошо сыграл на «Камп Ноу», однако домашняя ничья в следующем туре позволила «Барселоне» обогнать «сливочных» на два очка. У мадридцев есть проблема с забивным форвардом. Если Бензема не в форме, то с голами всё очень туго. Они хорошо играют в защите,.Тибо Куртуа не так плох, как о нём говорят, но нет нападающего-убийцы, способного стабильно реализовывать моменты.



Встреча не будет простой для обеих команд, поэтому мой выбор довольно интересный».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.