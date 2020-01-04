«Атлетико» — «Леванте»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Испании

Известный футбольный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Примеры «Атлетико» — «Леванте».



Ставка: в одном из таймов будет ничья за 1.72.



«Я и в репортажах, и здесь часто говорю о том, что «Атлетико Мадрид» — это команда, которая вот-вот разгонется. Она ещё сама себя не совсем нашла. Много разговоров о том, что ей необходим другой нападающий или, скажем так, ещё один нападающий. Если приходит Эдинсон Кавани, а это безусловно хороший трансфер, то это поможет разогнать вообще всю атакующую линию, в том числе Жоао Феликса. Это будет важное усиление.



Правда, пока «Атлетико» играет на максимуме оборотов, это не всегда даётся легко и приносит результат, потому что игра выстроенная, но пока эти шестерёнки работают не очень здорово. В матче с «Леванте», как мне кажется, это может сыграть свою роль.



Я не думаю, что «Атлетико» в состоянии потерять очки, хотя это возможно, ведь это футбол, тем более испанский. Мне очень нравится такой вариант: ничья в первом тайме и итоговая победа «Атлетико Мадрид» с коэффициентом больше четырёх. Но я просто не рискну вам предложить это, ведь с таким коэффициентом это просто легкомысленно.



Поэтому предложу другой вариант: в одном из таймов будет ничья. Отталкиваюсь от той логики, что «Леванте» умеет играть против больших команд. Да, в целом она на выезде играет плохо, но она умеет собираться, она имеет ресурс для того, чтобы покусывать соперника, умеет и в контроль мяча играть. Поэтому мне кажется, что «Атлетико» испытает проблемы. Скорее всего, в первом тайме, ведь во втором уже подуставший «Леванте» могут дожать.

Может работать и другая логика: если «Атлетико», например, в первом тайме решит свои вопросы, забив один или два гола, то во втором может играть спокойнее. Мне вариант с ничьей в одном из таймов стратегически нравится. Предлагаю и вам его рассмотреть».



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