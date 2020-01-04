Швеция — Россия: ставки на счёт полуфинала МЧМ-2020, во сколько начало матча

4 января в матче полуфинала молодёжного чемпионата мира — 2020 по хоккею сборная Швеции в Остраве сыграет с Россией. Начало игры — в 17:00. В прямом эфире встречу покажут Первый канал и «Матч! Арена».
Букмекеры не видят в игре фаворита и отдают минимальное предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу подопечных Томаса Монтена в основное время можно с коэффициентом 2.44. Успех сборной России идёт за 2.50, ничья в основное время — за 4.33.
По мнению аналитиков, встреча не получится результативной. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 2.01, тотал меньше 5,5 шайбы — за 1.86.
Самый вероятный счёт — ничья 2:2 (11.0), затем идут ничья 3:3 (12.75) и победа Швеции 3:2 (17.75).
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