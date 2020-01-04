Швеция U20 — Россия U20: прогноз Владимира Дехтярева на полуфинал МЧМ-2020

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM» Владимир Дехтярев дал прогноз на матч Швеция U20 — Россия U20 в рамках 1/2 финала молодёжного чемпионата мира — 2020.



Ставка: сборная России не проиграет и забьёт не менее трёх шайб за 2.15.



«Пришло время полуфиналов молодёжного чемпионата мира. Сегодня мы с вами говорим о полуфинале между сборными Швеции и России. Предлагаю вам сделать ставку на то, что сборная России не проиграет и забросит более 2,5 шайб в ворота шведов.



С одной стороны, прогноз рискованный, потому что игра сборной России несколько нестабильна. Игра против Канады была прекрасной, матч с США был не провальным, но там где-то не хватило сил, не хватило эмоций. А вот матч со сборной Чехии получился не самым лучшим.



В четвертьфинале против сборной Швейцарии наша сборная с уверенным запасом прошла. Вратарская линия и линия нападения у нас работают очень здорово. Осталось только посмотреть, как будет работать большинство против достаточно серьёзного соперника.



Сборная Швеции — крепкий орешек, это достаточно организованная команда, но наша сборная выглядит не хуже, а может, даже и лучше, чем шведы. Я бы отметил командные действия сборной России. Делаем ставку на то, что сборная России не проиграет и при этом забьёт не менее трёх шайб».



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